Seçil Erzan yeniden hakim karşısında

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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erzan, yeniden yargılanmasına ilişkin savunma yaptı. Erzan, önceki yargılama sürecinde adil yargılanmadığını savunarak, "3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Aleyhime kararlar verildi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi" dedi.

"Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım"

Erzan, yaşadığı süreçte baskı altında kaldığını öne sürerek, "Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızam ile bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Erzan ayrıca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen "fon" iddialarına ilişkin, "Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadi ile somutlaştırılacak bir davranışım yok" dedi.

"Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin"

Arda Turan’ın kendisinden alacağı olduğu yönündeki iddialara da değinen Erzan, "Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı" ifadelerini kullandı.

Erzan savunmasının devamında, "1’e 5 imkansızken 1’e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım" dedi.

Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.