Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu cezaevi aracının kaza geçirdiği öğrenildi. Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş, cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı.

Kazanın ardından Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan, 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.