Seçil Erzan'ın eski sevgilisiyle olan mesajları ortaya çıktı: Fatih Terim detayı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı.

Erzan’ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan’ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Avukat Candaş Gürol ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Erzan’ın Gürol’u ‘Avukat Candaş’ şeklinde kaydettiğinin ve daha sonra mesajlaşmalarını sildiğinin aktarıldığı raporda, silinen mesajların geri getirildiği kaydedildi. İşte ikilinin arasında geçen o konuşmalardan bazıları şöyle:

"Para aramıza girdi"

24 Şubat 2023’deki mesajlara ise şu şekilde yer verildi:

* Gürol: Bana çok yalan ve eksik şey anlattın. Para aramıza girdi. Erkan’dı, paraydı, kardı, zarardı.

* Erzan: 10 bin USD'ı almak zorundaydım. Pazartesi iade edeceğim.

* Gürol: Neyin içindesin inan bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum.

* Erzan: Bir şeyin içinde değilim.

"Yalanların ve sen benden uzak durun"

27 Şubat 2023’deki mesajlarda ise şu ifadeler yer aldı:

* Gürol: Biz evleneceksek her şeyi söylememiz, bilmemiz gerekmez mi? Böyle olmaz ki Seçil. Böyle gizli saklı işler beni çok kırdı.

* Erzan: Ben seni kırmak istemiyorum.

* Gürol: Ama bilmediğim çok şey var aşkım. Tam bir sır küpüsün.

* Erzan: Aşkım detaylı konuşalım ne olur.

* Gürol: Ben açık açık söyleyeyim. Bu şartlarda ben senle evlenmem. Böyle yalan, dolan, gelemem aşkım. Sen bana güzel bir konuşma hazırla, zamana bırakalım. Her gün yeni bir yalan çıkıyor ve kariyerimi de riske edecek gibi duruyor bu durum. Gerçeği anlatana kadar ben bir adım atmayacağım. Evin, araban hepsi gitti bak. Çok emekle geldim inan ben buraya. Yalanların ve sen benden uzak durun.

"Hepiniz ilk günden beri işi organize ettiniz"

2 Mart 2023 tarihli yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:

* Gürol: Ne oldu? Çeten ve sen. İşleri çözdünüz mü? Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?

* Erzan: Sorun yok.

* Gürol: Eminim.

* Erzan: Dalga mı geçiyorsun? Eminim derken? Beni merak ediyorsan iyiyim, senlik de bir sorun yok. Ben de çözmeye çalışıyorum.

* Gürol: Kim bilir olayın aslı nedir. Nasıl Erkan, sen, diğerleri. Hepiniz ilk günden beri işi organize ettiniz.

* Erzan: Özür dilerim seni üzdüğüm için.

"Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim"

7 ve 8 Mart 2023’deki mesajlarda ise şu ifadeler kullanıldı:

* Gürol: Bana gerçeği söyle, sen kiminle bu işlere girdin tam olarak. Araştırtma bana.

* Erzan: Ne olur uğraşma Candaş.

* Gürol: Sen bu işi Denizbank ile yapmadın.

* Erzan: Ben kendim yapmaya çalıştım burada.

* Gürol: Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim.

* Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok, ne Fatih ne hoca ilişkisi.

Kendisini kaçırmasını istedi

10 Mart 2023’deki mesajlarda ise şu ifadeler kullanıldı:

* Erzan: Arda, Hakan Ateş’i arayacağım diyor. Gel beni al buradan, kaçır.

* Gürol: Ben göçmen kaçakçısı mıyım? İnsanları dolandırdın. Bedeli varsa ödeyeceksin. Gel beni kaçır lafa bak.

* Erzan: Tamam yazma.

* Gürol: Ne verdin sen bana aylardır yalandan başka? İnsanlara yaşattığına bak.

Öte yandan, 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.