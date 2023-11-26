Seçil Erzan'ın ponzi sistemi: Kayıp paranın izi sürülürken pek çok isim ortalığa saçıldı
Futbol dünyasından pek çok tanınan isminin adının geçtiği dolandırıcılık hadisesinde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin yüksek kâr vaadine kanıp milyonlarca dolarından olduğu ponzi sisteminde herkesin merak ettiği bir soru var: Kayıp para nerede? Kayıp paranın izinin sürüldüğü farklı bir soruşturmada ünlü isimlerin de adı geçiyor.
Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi ‘Fatih Terim Fonu’ adı verdiği sistemle 25,7 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan olayında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
‘Ponzi’ sistemi kuran Erzan’ın merkezinde olduğu yeni bir soruşturma ise eski bankacının sisteme girip kendisinden fazla para aldığını öne sürdüğü isimlerle ilgili…
Seçil Erzan beraberindeki 6 kişiyle birlikte yargılandığı davanın ilk duruşmasında söz konusu isimlere dair “Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi” iddiasında bulunmuştu.
Hürriyet’in haberine göre; 226 yılla yargılanan Erzan’ın verdiği isimler ise şöyle:
Semih Kaya
Fon adıyla Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.
Ayhan Akman
Faizle para aldım ama çok daha fazlasını geri ödedim. Kendisine bir borcum bulunmamakta, aksine yüklü miktarda alacağım vardır.
Fırat Özdemir
Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir “Seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum” diye beni sürekli tehdit etti. Hatta Göktürk’teki evime gelerek tehdidi sürdürdü.
Atilla Baltaş
Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı. Beni kaçırmak için bana Şırnak Cizre’ye uçak bileti aldırdı.
Barış Tari
Ondan aldığım tüm parayı ödedim. Ona verdiğim belgeler hâlâ ondadır. Ödemiş olduğum senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istiyor.
Erkan Ergene
Bana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300 bin dolar para aldım. Bu paranın 1.5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir.
Ali Yörük
Başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana boş senet de imzalattı.
Süleyman Aslan
Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha vedi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim.
Çetin Burak Özcan
Bozcaada’daki evimin tadilatlarını yapmıştı. Toplamda Burak’a fazladan 750 bin dolar verdim.