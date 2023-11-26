Seçil Erzan'ın ponzi sistemi: Kayıp paranın izi sürülürken pek çok isim ortalığa saçıldı

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi ‘Fatih Terim Fonu’ adı verdiği sistemle 25,7 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan olayında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

‘Ponzi’ sistemi kuran Erzan’ın merkezinde olduğu yeni bir soruşturma ise eski bankacının sisteme girip kendisinden fazla para aldığını öne sürdüğü isimlerle ilgili…

Seçil Erzan beraberindeki 6 kişiyle birlikte yargılandığı davanın ilk duruşmasında söz konusu isimlere dair “Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi” iddiasında bulunmuştu.

Hürriyet’in haberine göre; 226 yılla yargılanan Erzan’ın verdiği isimler ise şöyle:

Semih Kaya

Fon adıyla Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.

Ayhan Akman

Faizle para aldım ama çok daha fazlasını geri ödedim. Kendisine bir borcum bulunmamakta, aksine yüklü miktarda alacağım vardır.

Fırat Özdemir

Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir “Seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum” diye beni sürekli tehdit etti. Hatta Göktürk’teki evime gelerek tehdidi sürdürdü.

Atilla Baltaş

Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı. Beni kaçırmak için bana Şırnak Cizre’ye uçak bileti aldırdı.

Barış Tari

Ondan aldığım tüm parayı ödedim. Ona verdiğim belgeler hâlâ ondadır. Ödemiş olduğum senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istiyor.

Erkan Ergene

Bana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300 bin dolar para aldım. Bu paranın 1.5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir.

Ali Yörük

Başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana boş senet de imzalattı.

Süleyman Aslan

Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha vedi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim.

Çetin Burak Özcan

Bozcaada’daki evimin tadilatlarını yapmıştı. Toplamda Burak’a fazladan 750 bin dolar verdim.