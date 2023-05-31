Seçim bitti, bekleyen sorunlar çözülmeli

Seçim döneminin artık geride kaldığını vurgulayan Anadolu iş dünyası, yeni bir döneme girildiğini ifade ediyor. İş dünyası temsilcileri, “Seçim gündeminden çıktık. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmalıyız” diyor. Dengeli ekonomik kalkınmanın devam etmesini istediklerini dile getiren iş dünyası, çözüm bekleyen en önemli sorunlarının başında finansmana erişim ve kur sorunun geldiğini dile getiriyor.

MERSİN TSO

AYHAN KIZILTAN:

Seçimlerin ardından ekonomi üzerine yoğunlaşma zamanı gelmiştir. Acilen bilimsel, denenmiş, dünyaya entegre bir gerçekçi sisteme geçilmeli. Türkiye olarak ciddi ekonomik sorunlar kapımızda. Bundan dolayı bütçe; verimlilik temelli, israftan uzak kullanılmalı, stratejik kamu yatırımları kişilerin, bazı firmaların veya lobilerin küçük çıkarlarına kurban edilmemeli. Üretim ülkenin temel gündemi olmalı. Kısacası Türkiye artık seçim gündeminden, yapay siyasi mevzulardan çıkarak, gerçek çözüm bekleyen sorunlara odaklanmalı.

BURDUR TSO

YUSUF KEYİK:

Cumhurbaşkanı seçimleri sona erdi. Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için de daha çok çalışma zamanıdır. Gündemimiz üretim, istihdam, yatırım olmalı; ihracat hacmimizin yükselmesi için rasyonel yeni projeler hayata geçirilmelidir.

SAMSUN TSO

SALİH ZEKİ MURZİOĞLU:

İkinci tur seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Seçim dönemi artık geride kalmıştır. Şimdi yeni bir döneme adım atmış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız bu önemli dönemde artık daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh bir Türkiye için tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanıdır.

GEBZE TİCARET ODASI

ABDURRAHMAN ASLANTAŞ:

Demokrasinin gereği olan bir seçimi daha büyük katılım ve olgunlukla geride bıraktık. Türkiye’de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz tercihini yapmıştır. Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Yeni dönemde Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır.

MÜSİAD SAMSUN

HASAN TAHSİN ŞENGÜL:

İkinci tur seçimlerini Türkiye’nin kazandı. Halkımız Türkiye yüzyılına destek vermiştir. İstikrarın devam edecek olmasını Türkiye ve bölgesi için en büyük kazanım olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda tüm altyapı çalışmalarının bitirilmiş olması, bundan sonra ülkemizin kazanımlarının artarak devam edeceğinin en büyük işaretidir. Biz MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz.

SAMSUN GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

ONUR ÖZTEKİN:

Gerçekleşen seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Artık seçimleri geri bıraktık, iş dünyası olarak görevimizi yapmaya istihdama, ekonomimiz ve şehrimizin gelişimine ayrışmadan katkı sağlamak için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz.

ÇANAKKALE TSO

SELÇUK SEMİZOĞLU:

Gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimleri güven ve huzur ortamında tamamlanmıştır. Millet iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Cumhur ittifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Artık kamu ve özel sektörde tüm dinamiklerin belirsizlik ortamından çıkıp işlerine adapte olmaları, önlerine bakmaları gerekmektedir. Tam bağımsız, ekonomik ve sosyal yönden güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Ülkemizin acil çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesi, asıl gündemimiz olan ekonomiye dönülmesi, liyakat esaslı kadrolaşma, güven ve istikrar ortamı, sağlam eğitimi seçilen vekillerimizin temsil yetkilerini en doğru şekilde kullanmaları öncelikli beklentilerimizdir.

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ABDULLAH DENİZ:

Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’yi 2’nci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için, laf değil iş üretmemiz lazım. Ayrıştırmamak için siyaset değil, ticaret konuşmalıyız. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz.



ASRIN İŞ İNSANLARI DERNEĞİ SAKARYA

RIDVAN ULUSAL:

Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İş dünyası olarak bizler, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde kalkınmasına yönelik atılacak her adımda ve her projede yer almaya devam edeceğiz.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

ALP AVNİ YELKENBİÇER:

Aylardır süren seçim gündeminden hızlıca sıyrılarak başta ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin süregelen sıkıntılarına odaklanmak gerektiğine inanıyoruz. İzmir milletvekillerimizden şehrimize ve bölgemize katkı sağlayacak projeleri bekliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Atatürk’ün Muasır Medeniyet hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor olacağız.

ISPARTA TİCARET BORSASI

HÜDAİ ŞAHİN:

Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin tarımsal üretime katkı sağlamasını ve daha önce belirttiğimiz beklentilerimizin gerçekleşmesini temenni ediyorum.

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

OSMAN SERT:

Demokrasinin temel unsurlarından biri olan seçimlerimizi tamamladık, halkın iradesi sandığa yansımış ve seçim gündemi sonlanmıştır. Bu irade neticesinde seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerimizi tebrik ediyor, ülkemizin aydınlık geleceği için yapısal reform takviminin bir an evvel önümüze konmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak fiyat istikrarının sağlanması ve finansmana erişim noktasında adımların atılmasını arzu ediyoruz

KÜTAHYA OSB

TOLGA ESKİOĞLU:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz her zaman olduğu gibi demokratik olgunluk ile seçimlere yüksek katılım düzeyi ile iradesini sandığa yansıttı. Kütahya organize sanayi bölgesi ve iş dünyası olarak bizler için çözüm bekleyen en önemli sorunlar sırası ile krediye erişim ve ihracatta rekabetçi kurdur. İhracat ağırlıklı çalışan firmalarımız için döviz kurları büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda seçim belirsizliğinden kaynaklı tüm sıkıntıları kısa zamanda çözeceğine inanıyoruz.

MAKİNE İHTİSAS OSB

SEDAT SİLAHTAROĞLU:

Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Üretimi önceleyen bir politika setinin benimsenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak üretim, ihracat, yatırım, istihdam ve yerli malı ile mümkün olduğunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yeni dönemde finansman erişim kanallarının genişletilmesini ve finansman maliyetlerinin düşürülmesini, en önemlisi de ihracatın hızlanması için kurun değerine gelmesini bekliyoruz.

İNCESU OSB

İRFAN PÜSKÜLLÜ:

Ülkemizin demokrasi tarihinde ilk kez yaşanan iki turlu bir seçimle huzur ve barış ortamında tamamlanan seçimlerin kazananı tüm milletimiz olmuştur. Bariz bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı şahsım, yönetim kurulumuz ve sanayicilerimiz adına tebrik ediyor önümüzdeki 5 yıl içerisinde; ülkemize geçmiş 20 yılı aşkın sürede kattığı değeri daha da yukarılara taşıyacak hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

KAYAPA OSB

YALÇIN TOY:

Türkiye dünyada demokrasi sınavını başarıyla geçti. Seçim öncesi piyasalardaki gerginlik kredilere ulaşamama gibi ekonomiyi daraltan konuların seçim sonrası ilk iş olarak düzelmesini beklemekteyiz.