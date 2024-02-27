Seçim görevi ne zaman açıklanacak? Seçim görevlisinin görevleri nedir?
2024 yılında yapılacak olan Yerel seçimler, 31 Mart pazar günü yapılacak. Seçim gününe kısa bir zaman kala seçim görevleri ne zaman açıklanacak sorusu araştırılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Seçim görevlisinin görevleri nedir? İşte detaylar…
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Seçim görevleri ne zaman açıklanacak?
Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.
Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların Mart ayının ilk haftası itibariyle belli olması bekleniyor.
Seçim görevlisinin görevleri nedir?
Seçim görevlisi seçilen kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Genel olarak seçim görevlisinin görevleri;
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.