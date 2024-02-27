Seçim görevi ne zaman açıklanacak? Seçim görevlisinin görevleri nedir?

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak?

Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.



Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların Mart ayının ilk haftası itibariyle belli olması bekleniyor.

Seçim görevlisinin görevleri nedir?

Seçim görevlisi seçilen kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Genel olarak seçim görevlisinin görevleri;