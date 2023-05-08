Seçim günü hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

Meteoroloji, tüm yurtta hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağını diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayaccağını tahmin etti.

14 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? Yurtta hava durumu nasıl?

Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'da başlayacak 17.00'da bitecek.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

14 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 8 Mayıs - 14 Mayıs arası hava durumu tahmin haritalarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta boyu etkisini sürdürecek yağışlı sistem pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Orta ve Batı Karadeniz'in içi kesimleri ile Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin tamamında sağanak etkili olacak.

Yurdun kalan kesimlerinde ise parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu 25

Bursa: Parçalı bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23