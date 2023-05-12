Seçim günü nüfus müdürlükleri açık mı? 13-14 Mayıs'la ilgili flaş açıklama!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde vatandaşların talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs’ta açık olacağı bildirildi.

Seçimde oy kullanacak vatandaşların kimlik çıkarma ve kimlik kartı talepleri için Nüfus Müdürlükleri açık mı?

Seçimde kimlik çıkarma, kimlik yenileme gibi işlemlerin sürdürülebilmesi için Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,



"Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır.



İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.