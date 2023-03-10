  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Seçim kararı jet hızıyla yayımlandı, YSK’nın resmi takvimi bekleniyor
Takip Et

Seçim kararı jet hızıyla yayımlandı, YSK’nın resmi takvimi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimin erkene alınacağını açıklamasından yaklaşık 10 dakika sonra ilgili karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklamasından yaklaşık 10 dakika sonra ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu toplanarak seçim takvimini resmi olarak ilan edecek.

 

Erdoğan kararı imzaladı: Seçim 14 Mayıs'taErdoğan kararı imzaladı: Seçim 14 Mayıs'taGündem

 