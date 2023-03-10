Seçim kararı jet hızıyla yayımlandı, YSK’nın resmi takvimi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimin erkene alınacağını açıklamasından yaklaşık 10 dakika sonra ilgili karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklamasından yaklaşık 10 dakika sonra ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu toplanarak seçim takvimini resmi olarak ilan edecek.