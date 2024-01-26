Seçim kararını açıklayan Muharrem İnce'ye CHP'den yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tüm bölgelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İnce'nin kararının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, CHP ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."