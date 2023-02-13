Seçim tartışmaları alevlendi!

ANKARA (EKONOMİ)

Deprem sonrası seçimlerin Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği 14 Mayıs’ta mı yoksa normal zamanı olan 18 Haziran’da mı yapılacağı konuşulurken, YSK’nın seçimleri 18 Haziran sonrası bir tarihe erteleyebileceği gündeme getirilmeye başlandı. Bu tartışmanın kaynağını ise seçim kanunlarında YSK’ya süreleri değiştirmesi konusunda verilen yetki oluşturuyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 4. maddesi, YSK’ya, zorunlu gördüğü takdirde, adaylığa müracaat tarihi, müracaatların incelenmesi, adaylığa karşı itiraz, itirazların karara bağlanması, adayların geçici ve kesin ilanı gibi seçim işlemleri için Seçim Kanunu veya başka kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirme yetkisi veriyor. Bu yetki YSK’nın seçimleri erteleyebileceği yorumlarını getirirken, hukukçular, YSK’nın seçim tarihleri üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapma yetkisinin olmadığını, YSK’ya ek 4. Madde de süreler konusunda verilen yetkinin sadece ‘seçim işleri’ ile sınırlı olduğunu belirtiyorlar. Anayasa’ya göre, savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesi mümkün değil.

Muhalefet de Anayasa'ya işaret ediyor; YSK’nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir hükmünün olamayacağını vurguluyor.

Arınç'tan 'ertelensin' çağrısı

Bu arada Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesini istedi ve “Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse: ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada ise Arınç'ın bu paylaşımı gündem oldu. Bir yanda afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ortamda seçim tartışması yapılmasına tepkiler var; diğer yandan "seçim ertlenmeli mi" anketleri başladı.

İYİ Parti'den yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, kamuoyunda seçimlere ilişkin değerlendirmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Zorlu, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.