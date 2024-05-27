Seçim yaklaşıyor: 2 Haziran’da 7 belediye için yeniden sandık kuruluyor

Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimleri ardından bırakırkn 7 belediyenin önünde heyecanla beklenen bir seçim var.





31 Mart'ta çok az oy farkıyla sonuçlanan 3 ilçe ve 4 beldede iptal edilen ve yeniden yapılmasına karar verilen seçimlere sayılı günler kaldı. Bu 7 seçim çevresinde bir kez daha kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor.

Siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Milletvekili heyetleri seçim bölgelerine desteğe gidiyor, mitingler düzenleniyor, esnaf ziyaretleri yapılıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Güneykaya, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez ilçesinin Sağlık beldelerinde, seçmenler 2 ay sonra yeniden sandık başına gidecek.

Oy farkı sadece 1

Seçimin tekrarlanacağı ilçelerden Aksaray’a bağlı Güzelyurt’ta 31 Mart seçim sonucu son derece dikkat çekici. İYİ Parti ile AK Parti arasındaki oy farkı sadece 1. İYİ Parti adayının 549 oy aldığı seçimde AK Parti'nin adayı 548 oy aldı. Üçüncü parti MHP de AK Parti'den sadece 11 oy daha az alarak yarıştan kopmadı. AK Parti'nin 'kısıtlı seçmenler oy kullandı' itirazı sonucu seçimin yenilenmesine karar verildi.

Seçimlerin yenileneceği Kayseri Pınarbaşı’nda CHP oyların yüzde 33,30'unu, MHP de yüzde 31,18'ini aldı. İki aday arasındaki oy farkının 324 olduğu seçim sonucuna MHP’nin yaptığı 'mühürsüz pusulalar' itirazı kabul edilince seçim iptal edildi.

Pınarbaşı’ndaki seçim yarışının bir kez daha MHP ve CHP arasında geçmesi beklenirken iki parti de seçim yaklaştıkça ilçedeki çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin adayına destek mitingi yaptığı Pınarbaşı’nda MHP de güçlü bir çalışma yürütüyor. Yavaş’ın kardeş belediye yapma sözü verdiği Pınarbaşı’nda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de kombi desteği vaat etti.

Oy pusulalarının yakıldığı Hilvan'da yarış kızışıyor

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti oyların yüzde 33,20'sini alarak seçimi kazanmıştı. AK Parti ise yüzde 30,72 oy alarak ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 18.7 aldı. Hilvan’da seçim günü oy pusulaları yakılmış, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, seçimin iptaline gerekçe üretmek için pusulaların yakıldığını ifade etmişti. Oy pusulalarını yakan 7 kişi tutuklanmıştı.

Seçim yarışının kıyasıya geçeceği yerlerden biri de Hilvan olacak. AK Parti adayı ve beraberindeki heyetler ziyaretlerini kesintisiz olarak sürdürürken çalışmalara Meclis Başkanvekili, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da destek veriyor.

31 Mart seçiminin en tartışmalı seçim çevrelerinden olan Hilvan’da DEM Parti de güçlü bir seçim çalışması yürütüyor. Yaz dönemi geldiği için esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra tarlalarda da tarım işçileri ziyaret ediliyor. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın miting düzenlediği kentte milletvekilleri de seçim çalışması yürütüyor.

31 Mart'taki sonuçlar

Seçimin yenileneceği 7 seçim çevresinde itiraz edilen 31 Mart seçim sonuçları şöyleydi:

Kayseri-Pınarbaşı

CHP: Yüzde 33,30 – 5 bin 82 oy

MHP: Yüzde 31,18 – 4 bin 758 oy

Şanlıurfa –Hilvan

DEM Parti: Yüzde 33,20 – 6 bin 960

AK Parti: Yüzde 30,72 – 6 bin 439

Yeniden Refah: Yüzde 18,77 – 3 bin 935

Aksaray -Güzelyurt

İYİ Parti: Yüzde 32,52 – 549 oy

AK Parti: Yüzde 32,46 – 548 oy

MHP: Yüzde 31,81 – 537 oy

Sivas-Yıldızeli- Güneykaya

MHP: Yüzde 51,47 – 333 oy

Yeniden Refah: Yüzde 24,42 – 158 oy

Tunceli- Mazgirt-Akpazar

CHP: Yüzde 38,17 – 471 oy

AK Parti: Yüzde 37,84 – 467 oy

DEM Parti: Yüzde 22,20 – 274 oy

Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükarıştıran

DSP: Yüzde 47,08 – 2 bin 55 oy

CHP: Yüzde 47,01 2 bin 52 oy

Aksaray-Merkez-Sağlık

MHP: Yüzde 49,07 – 763 oy

AK Parti: Yüzde 49,00 – 762 oy