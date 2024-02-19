Prof. Dr. Murat Batı: Seçimden sonra vergiler artırılabilir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, seçim sonrası ekonomi yönetiminin vergiler üzerine bir dizi önlemler alabileceğini söyledi.

Batı, “Bütçede seçim nedeniyle oluşacak açık nedeniyle yeni vergilerin gelmesi mümkün olabilir mi?” sorusuna, özellikle kripto paralar dahil bazı finansal enstrümanlardan elde edilen gelirlerden vergi alınmaya başlayacağını düşündüğünü aktardı.

10 Haber'e konuşan Batı, gelir vergisi için hayat standardı esasının konuşulduğunu da belirterek, bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

Gayrimenkulde gerçek bedel üzerinden vergi uygulaması gelebilir

Prof. Dr. Murat Batı özellikle gelir vergisinin payının artırılarak dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artırılmasının planlanacağını tahmin ediyor.

Batı’nın gelmesini ihtimal dahilinde gördüğü bir diğer vergi ise gayrimenkul kazançlarıyla ilgili. Batı’ya göre gayrimenkul alım-satım kazançlarında gerçek bedel uygulamasına geçilmesi yani gerçek satış bedelinin ekspertiz raporuyla tespit edilip bunun üzerinden harç ve vergilerin alınması planlanabilir.

Bazı istisna ve muafiyetler biraz budanabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in etkin olmayan bazı vergilerdeki istisna ve muafiyetlerin kaldırılmasıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’na talimat verdiğini hatırlatan Batı öncelikle vergi harcama listesinden bazı istisna ve muafiyetlerin daraltılması adına azıcık bir budamanın yapılacağını sandığını belirtiyor ancak bu budamanın sermaye aleyhine çok fazla olacağını düşünmediğini ekliyor.

KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin oranının düşürüleceğini pek sanmadığını belirten Batı “Ancak açıkladığım yöntemlerle özellikle gelir vergisinin payının artırılarak dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artırılması planlanacak diye tahmin ediyorum. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bir daha getirilmesine pek ihtimal vermiyorum” diyor.