Seçimi kazandığını iddia etmişti: Venezuela'da muhalefet adayı için tutuklama emri

Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez için tutuklama emri çıkarıldı.

Venezuela'da mahkeme 28 Temmuz'daki seçimleri kazandığını ileri süren 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez'in tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme emrine göre, seçim sonuçlarını reddeden Gonzalez, komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlarla itham ediliyor.

Yerel basında Gonzalez'in Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 28 Temmuz'daki seçimlerin galibi ilan eden Ulusal Seçim Konseyini (CNE) seçimde hile yapmakla suçlaması ve sonuçları geçersiz kabul etmesinin söz konusu cezai soruşturmanın açılmasına neden olduğu iddia edilmişti.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üç kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan Gonzalez, "can güvenliği bulunmadığı" için ifade vermeye gitmemişti.

Gonzalez'in ifade vermek için savcılığa gitmemesi durumunda "kaçma şüphesiyle" hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öne sürülmüştü.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.