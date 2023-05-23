  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Seçimin 2. turu için kullanılan oy sayısı 1,6 milyonu aştı
Takip Et

Seçimin 2. turu için kullanılan oy sayısı 1,6 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 615 bini aştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 615 bin 962'ye ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 615 bin 962 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

 

3 günde 1,5 milyonu aştı: Yurt dışı oylar ilk seçimde 11 günde kullanılan sayıya yakın3 günde 1,5 milyonu aştı: Yurt dışı oylar ilk seçimde 11 günde kullanılan sayıya yakınGündem

 

Özdağ'ın basın toplantısı 2 saat ertelendi

Seçim Haberleri

Özdağ'ın basın toplantısı 2 saat ertelendi
Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Kimi destekleyecek?

Seçim 2023 Haberleri

Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Kimi destekleyecek?
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023