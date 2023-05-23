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Seçimin 2. turu için kullanılan oy sayısı 1,8 milyona yaklaştı

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenlerinin kullandığı oy sayısıyla ilgili, “Saat 22.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bin 940 olmuştur" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
AA
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28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı YSK'nın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

 

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