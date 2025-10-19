  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Seçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalı
Takip Et

Seçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından bir açıklama yaparak, seçimde katılımın az olduğunu vurguladı ve 'KKTC parlamentosu toplanmalı' dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Seçimin ardından Bahçeli'den flaş açıklama: KKTC, Türkiye'ye katılmalı
Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli KKTC'deki seçimlerle ilgili "KKTC federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini açıklamalı. KKTC, Türkiye'ye katılmalı. KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. KKTC parlamentosu toplanmalı." dedi. 

Son dakika KKTC'de yeni dönem! Tufan Erhürman resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduSon dakika KKTC'de yeni dönem! Tufan Erhürman resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduGündem

 MHP'den açıklama geldi

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."

Gündem
Anadolu toprakları kuruyor: Ekonomik kriz kapıda!
Anadolu toprakları kuruyor: Ekonomik kriz kapıda!
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz
Sivas'ta CHP kongresinde gerginlik
Sivas'ta CHP kongresinde gerginlik
Aracında saldırıya uğrayan iş insanı hayatını kaybetti
Aracında saldırıya uğrayan iş insanı hayatını kaybetti
Özel: Erdoğan, Oval Ofise gidip Eskişehir'deki nadir elementler karşılığında destek bulma peşinde
Özel: Erdoğan, Oval Ofise gidip Eskişehir'deki nadir elementler karşılığında destek bulma peşinde
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ve yarın AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’na katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ve yarın AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’na katılacak