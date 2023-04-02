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Seçmen listeleri bugün askıdan inecek

14 Mayıs'taki seçimler için askıya çıkarılan seçmen listeleri, bugün saat 17.00'de indirilecek. İtirazlar için tanınan süre bugün sona erecek.

Haber Merkezi
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20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün askıdan inecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle askıya çıkarılan seçmen listelerine ilişkin itiraz süresi de listelerin kaldırılmasıyla sona erecek.

Vatandaşların seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de bugün itibariyle dolacak.

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