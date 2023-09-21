Seçmenlere adres değişikliği uyarısı

ANKARA (EKONOMİ) CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde farklı bir adreste yaşayan ve henüz adres bildirmeyen seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimi yapması gerektiğini belirtti.

Akın, “Deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaşımız farklı kentlerde yaşamak zorunda kaldı. Bütün belediyelerimiz kendi sorumluluk alanlarında adres değişikliği yapan seçmenlerin adres kaydı yapabilmesi için çağrıda bulunacak.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, “Yürürlükteki mevzuat gereği 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi adres değişikliği yapan seçmenlerin, bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden üç ay önceye kadar adres bildirimi yapması gerekmektedir. Buna göre deprem ya da başka sebeplerle farklı bir adreste yaşayan ve henüz adres bildirmeyen seçmenlerin adres bildiriminde son tarih 1 Ekim 2023 tarihidir. Vatandaşlarımız bu tarihe kadar adres bildirimi yapabilir.” açıklaması yaptı.

CHP’li belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki bütün vatandaşlara duyuru yapacağını ve bu konudaki farkındalığı artıracağına işaret eden CHP’li Akın, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın yerel yönetimlere ilişkin tercihlerinin en iyi şekilde sandığa yansıması için bütün Belediye Başkanlarımız ve Belediyelerimiz sosyal medya hesaplarında, kamuya açık alanlarda görünür mecralarda, duyuru panolarında 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres değişikliği yapmamış vatandaşlarımıza adres bildirimi yapılmasına yönelik çağrıda bulunacak.”