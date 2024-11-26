Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Ergenekon Davası'nda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatlığını üstlenen ve Peker'in suç örgütüne yönelik davada sanık olarak yargılanan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti. Sağıroğlu'nun vefatını, Peker sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ayhan Sağıroğlu, Sedat Peker suç örgütü davasında yaptığı bir açıklamada, "Sedat Peker organize suç örgütü üyesi olarak yargılanmaktan gurur duyuyorum. Sedat Peker ile ismimin her yerde anılması benim için bir onurdur" demişti.

Daha önce silahlı saldırıya uğramıştı

Ergenekon davası sürecinde Sedat Peker’in avukatlığını yapan ve halihazırda Peker davasında yargılanan avukat Sağıroğlu, 2020 senesinde bacağından 3 kurşunla vurulduğu bir silahlı saldırıya da uğramıştı.