SEDDK’dan GRI Sigorta operasyonu: 35 kişi gözaltında

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yürüttüğü denetim faaliyetleri sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında GRI Sigorta AŞ ile ilgili operasyon düzenlendiğini açıkladı.

SEDDK’nın açıklamasına göre GRI Sigorta nezdinde hasar onarım ve hurda araç bedellerinin ödenmesi süreçlerinde vatandaşların mağdur edilmesi ve haksız menfaat sağlanması iddiaları üzerine operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Kurum, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak için denetim ve soruşturma faaliyetlerini hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, olayın takibi ve soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.