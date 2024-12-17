Sednaya Hapishanesi'nde canlı mahkum kaldı mı? AFAD Başkanı açıkladı

Suriye’deki son gelişmelerin ardından Beşar Esad’ın Rusya’ya sığındığı açıklanmış, Esad rejimine karşı göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya Hapishanesi’nin görüntüleri herkesi korkutmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başlamıştı.

AFAD Başkanı Okay Memiş başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memiş “Sednaya’da canlıya rastlamadık” dedi.

“Sadece Sednaya Hapishanesi için gelmedik”

Okan Memiş, "AFAD olarak buradaki kardeşlerimizin yanındayız, başka hiçbir niyetimiz yok. Onların toprak bütünlüğünüzden yanayız. Buradaki bütün vatandaşların kucaklandığı bir yönetim şekliyle ve özellikle Türk milletimizle uyumlu bir şekilde, üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Niyetimiz zor zamanlarda herkesin yanında olmak. Sadece Sednaya Hapishanesi için gelmedik aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, Kızılayımız ile beraber kendilerine yardım etmek için buradayız. Burada biz röportaj verirken insani yardım tırlarımız Halep’e, Hama’da, Humus’ta yardım dağıtmaya devam ediyorlar." dedi