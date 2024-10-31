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Metrobüs faciasında istenen cezalar belli oldu: 1 kişi hayatını kaybetmişti

Sefaköy’de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Haber Merkezi
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Metrobüs faciasında istenen cezalar belli oldu: 1 kişi hayatını kaybetmişti
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Sefaköy’de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 32 kişi yaralandı.

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