Metrobüs faciasında istenen cezalar belli oldu: 1 kişi hayatını kaybetmişti
Sefaköy’de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sefaköy’de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Ne olmuştu?
İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 32 kişi yaralandı.