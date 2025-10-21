  1. Ekonomim
Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı!

Sefaköy’de durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çaprtı. Kazada bir yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

