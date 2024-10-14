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Sefaköy'de metrobüste yangın paniği! Facia son anda engellendi

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar kısa süreli paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Haber Merkezi
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Sefaköy'de metrobüste yangın paniği! Facia son anda engellendi
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İstanbul'da sabah saatlerinde Sefaköy Metrobüs durağında iddiaya göre durağa yanaşan bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi.

Ekipler facianın önüne geçti

Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çekici ile çekildi. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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