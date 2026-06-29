Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında tutuklama talebi

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 kişinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama istendi

Son olarak, gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Ne oldu?

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

İki kişi serbest bırakılmıştı

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.