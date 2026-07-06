Seferihisar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine başkanvekili seçimi için Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. CHP, grup içinde yapılan ön seçimin ardından emekli astsubay Fuat Gümüş'ü aday gösterirken, Zafer Partisi ise Çağatay Rasim Çağır'ı aday çıkardı. AK Parti ise seçimde aday göstermedi.

Belediye Meclisi oylamasında Fuat Gümüş ilk turda seçildi

Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada toplam 23 zarf sandığa atıldı. Bunlardan 19'u geçerli, 4'ü ise boş oy olarak değerlendirildi. İlk turda 17 oy alan CHP'nin adayı Fuat Gümüş, Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır 1 oy alırken, AK Parti'li Ümit Cingöz'e de 1 oy çıktı.