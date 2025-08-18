Seferihisar Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 47 bin TL oldu

Seferihisar Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası 4 No’lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile belediye emekçilerine önemli kazanımlar sağlandı. En düşük işçi maaşı 47 bin TL’ye yükseltildi.

Biten toplu sözleşmeye yüzde 20 oranında zam yapıldı. İkramiyeler 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı. Yıllık izne çıkan personele izin parası verilmesi kararlaştırıldı.

BirGün EGE'ye göre Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, DİSK Genel-İş 4 No’lu Şube yöneticileri, DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, TİS Daire Başkanı Faruk Saral, Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan, İnanç Karabulut, Nuriye Hepterlikci ve belediye personelleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin şunları söyledi:

“Seferihisar için canla başla çalışan mesai arkadaşlarımıza bir nebze de olsa can suyu kattıysak ne mutlu bize. Seferihisar için alın teri döken mesai arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek bir sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullarda emekçilerimizin yanında olmak, onlara nefes aldıracak adımlar atmak en büyük sorumluluğumuzdur.”