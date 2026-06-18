Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 1 zanlı daha gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen şirket çalışanı M.C.H. de yakalandı.

Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, dün aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.