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Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu: 6 kişi gözaltında

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik 'rüşvet' operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu: 6 kişi gözaltında
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İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.

Bazı müteahhitlerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyon sürüyor.

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