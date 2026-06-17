Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu: 6 kişi gözaltında
İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik 'rüşvet' operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.
Bazı müteahhitlerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyon sürüyor.