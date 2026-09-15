  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi
Takip Et

Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

İzmir’in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi
Takip Et

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Akaryakıta dev zam geldi: İşte 15 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam geldi: İşte 15 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Altın güne nasıl başladı? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın güne nasıl başladı? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans