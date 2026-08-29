Seferihisar'ın tutuklu Belediye Başkanı'nın makam sürücüsü gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Elde edilen son bilgilere göre, rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen, görevden alınan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförü A.D. ile tutuklu belediye başkan yardımcısı G.P.'nin makam şoförü M.K. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki makam şoförünün emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.