'Şehir merkezi neredeyse haritadan silinmiş durumda, yeni bir imar planı yapılmalı'

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik dehşet ve insanlık adına utanç verici saldırılarına, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki geldiğini söyledi.

Depremden sonra Antakya'nın, Gazze'den farkı olmadığını dile getiren Kaşıkçı, depremin açtığı yaralar çok büyük olduğu için bunların kapanmasının zaman alacağını belirtti.

TOKİ aracılığıyla rezerv alanlara konut yapımının devam ettiğini, öte yandan finans desteği sağlanarak vatandaşların kendi konutlarını inşa edebilmelerine imkan verildiğini kaydeden Kaşıkçı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle dönüşüm sürecinin sürdürüldüğünü anlattı.

Lütfi Kaşıkçı, az ve orta hasarlı konutların dönüşümüyle ilgili finans modelinin de acilen devreye alınmasını isteyerek, "Antakya şehir merkezi neredeyse haritadan silinmiş durumda. Bakanlığın küçük bir alanda planlama yapmasının yeterli olmayacağını düşünüyorum. Antakya için yeni bir imar planı yapılmalı." diye konuştu.

Hak sahipliği başvurularının sona erdiğini hatırlatan Kaşıkçı, "Bugün itibarıyla Hatay'da 158 bin 363 hak sahipliğinin kabul edildiğini, bunun yanında 86 bin 756 hak sahipliğinin reddedildiğini biliyoruz. Hak sahipliğinde ret cevabı alan vatandaşlarımızın, bulundukları ilçelerde AFAD şubelerine gidip hak sahipliği için itiraz dilekçesi vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı, kırsalda yaşayanlardan depremde konutu zarar görenlere hak sahipliği tanınmasında, konutun depremde hasar alıp almadığına ve bu kişinin orada yaşayıp yaşamadığına bakılmasını, bu konuda da muhtarların görüşüne başvurulmasını önerdi.