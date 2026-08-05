Şehit aileleri ve gazilere yönelik yasa teklifi komisyondan geçti

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AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan, şehit aileleri ile gazilerin sosyal hakları ve aylıklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte gazilik unvanı, aylık ödemeleri ve sosyal haklara yönelik çeşitli değişiklikler yer aldı.

Gazilik unvanı ve sosyal haklarda yeni düzenleme

Kanun teklifine göre, terörle mücadele sırasında ateşli silahla yaralanmasına rağmen mevcut mevzuat kapsamında malul sayılmayan askerlere gazilik unvanı verilecek. Bu kapsamda yer alacak kişiler, gazilik aylığından yararlanabilecek ve gazilere tanınan sosyal haklardan faydalanabilecek.

Teklifte ayrıca gaziler için evde bakım ücretine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması da öngörüldü.

Vazife malullerinin aylıkları artırılacak

Düzenleme kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde vazife malulü kabul edilen askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erlere bağlanan aylıkların artırılması planlanıyor.

Öte yandan, şehitlerin anne ve babalarına yönelik asgari gelir güvencesi getirilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin teklif kapsamında yer almadığı belirtildi.

Şehit aileleri ve gaziler taleplerinin karşılanmadığını açıkladı

Kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından şehit aileleri ve gaziler, dün Ankara'daki Güvenpark'ta bir araya gelerek açıklamada bulundu. Açıklamada, hazırlanan kanun teklifinin beklentilerini ve taleplerini karşılamadığı ifade edildi.