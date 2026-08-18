Şehit aileleri ve gazilerin aylıklarına düzenleme

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Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak malullük derecesi alamayan güvenlik personeline aylık bağlanmasını ve şehit yakınları ile gazilerin haklarında iyileştirmeler yapılmasını içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmî Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili KHK hükümlerinde önemli düzenlemelere gidildi.

Malul sayılmayan personele aylık bağlanacak

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre; terörle mücadele görevlerinin ifası sırasında terör eylemleri, çatışma veya patlayıcı mühimmatın etkisiyle hafif nitelikte olmayacak şekilde yaralanan, ancak mevzuat gereği malul sayılmayan ya da malullük derecesi tespiti yapılamayan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli (erbaş ve erler dahil), MİT mensupları, emniyet personeli ve güvenlik korucularına aylık bağlanacak.

Adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla durumu tespit edilen söz konusu kişilere, yapacakları başvuru sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında aylık ödenecek. Bu kişiler ayrıca 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilere sağlanan haklardan da yararlandırılacak. Başvuruların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekecek.

15 Temmuz gazileri için de düzenleme

Kanunla, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında veya sonrasındaki eylemlerde yaralanıp malul sayılmayan veya derece tespiti yapılamayan vatandaşlara da SGK tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek tutarda aylık bağlanması hükme bağlandı.

Şehit anne ve babaları ile hak sahiplerinin aylıklarında iyileştirme

Düzenlemeyle Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylıklara ilişkin kapsam genişletildi ve ilgili maddede yer alan katsayı "iki katı"ndan "iki buçuk katı"na yükseltildi.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanan hak sahiplerinin aylık alt sınırları ve gösterge rakamları da artırılarak iyileştirildi. Terörle mücadele kapsamında aylık bağlanan hak sahipleri, 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilere mevzuatta tanınan diğer haklardan da faydalanabilecek.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle, bazı hak sahipleri için aranan "askerlik çağı dışına çıkma" şartı, "55 yaşını doldurmuş olma" şeklinde yeniden düzenlendi.