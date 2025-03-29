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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine acı haber verildi

TCG Kemalreis'te rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin (29) şehadet haberi Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.

Haber Merkezi
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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine acı haber verildi
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Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin (29) şehadet haberi Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.

Mehmetpaşa Mahallesi Hersek Sokak'ta şehidin annesi Dilek ve babası Mustafa'ya şehadet haberi askeri erkan tarafından iletildi.

Babaevi bayraklarla donatılırken, evin önüne taziye aracı konuldu.

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında bugün rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29), gemide yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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