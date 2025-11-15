Şehit cenazesinde güldüğü anlar görüntülere yansıyan AK Partili Ayaydın'dan açıklama

Şehit cenazesinde güldüğü anlar eleştirilen AK Partili Ayaydın yaptığı açıklamada “Geçirdiğim kalp ameliyatı hakkında bir espri yapıldı, gayri ihtiyari bir tebessümle karşılık verdim” dedi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın naaşı, dün Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törenin ardığından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz'ın paylaştığı videoda AK Partili Aydın Ayaydın’ın törende güldüğünü iddia etti.

Tepkilerin ardından Ayaydın sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ayaydın açıklamasında “Geçirdiğim ağır kalp ameliyatının ardından, doktorumun yasağına rağmen Milaslı şehidimiz Emrah Kuran’ın cenaze törenine katılmak istedim. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra ilk kez toplum içine çıktım. Şehidimizi havaalanında karşıladıktan sonra Garnizon’daki törene iştirak ettim. Şehidimizin kıymetli anne ve babasına taziyelerimi ilettikten sonra cenaze namazının kılınacağı camiye, ezan vaktine yaklaşık 45 dakika kala geçtim.

Namazı beklerken yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaştığımız sırada, bana ‘Artık kalbinizi de yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak’ şeklinde bir espri yapıldı. Bu sözlere gayri ihtiyari olarak yalnızca birkaç saniye süren bir tebessümle karşılık verdim.

Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu vesileyle, başta Milaslı hemşehrim Şehidimiz Emrah Kuran olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”