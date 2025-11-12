  1. Ekonomim
  3. Şehit olan 20 askerimizin kimlikleri açıklandı
Gürcistan Azerbaycan sınırında düşen TSK'ya ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı.

Şehit olan 20 askerimizin kimlikleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü, uçakta toplam 20 personel bulunduğunu açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, şehit yakınlarına acı haberleri verilmeye başlandı. 

İşte MSB'ye ait kargo uçağının düşme anı! (Video)İşte MSB'ye ait kargo uçağının düşme anı! (Video)Gündem

 

 Gürcistan’da meydana gelen C-130 kazasında şehit olan 20 askerimizin kimlikleri:

 

Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ
Plt.Bnb. Serdar USLU
Plt.Bnb. Nihat İLGEN
Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR
Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN
Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN
Kd.Bçvş. Ümit İNCE
Bçvş. Burak ÖZKAN
Bçvş. Emrah KURAN
Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN
Bçvş. Akın KARAKUŞ
Bçvş. İlker AYKUT
Bçvş. Ramazan YAĞIZ
Üçvş. Emre ALTIOK
Üçvş. Burak İBBİĞİ
Üçvş. İlhan ONGAN
Üçvş. Berkay KARACA
Kd.Çvş. Ahmet Yaşir KUYUCU
Uzm.Çvş. Cem DOLAPCİ
Uzm.Çvş. Emre SAYIN

