Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi - Resim : 1

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi - Resim : 2

Şehit pilot Hasan Bahar 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

