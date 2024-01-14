Şehitlerimiz üzerinden provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehitlerimize yönelik sosyal medyadan provokatif amaçlı paylaşım yapan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu ve "104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının detayları şöyle:

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.