Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit düştü.

Dokuz askerden üçü dün toprağa verildi. Diğer altı asker için bugün memleketlerinde tören düzenlendi.

22 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, Ordu'da toprağa verildi. Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in naaşı Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı, memleketi Aksaray'da Ulu Camii'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin şapkasıyla törene katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Giresun'un Görele ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi. Şehidin kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin kamuflajını giyerek, tabutun önünde fotoğraf çektirdi.

27 yaşındaki Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi. Anne Ferah Evcin, "Yavrum böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşı döktü. Emekli polis olan baba Nazif Evcin, "Allah rızası için dua edin. Şehitlerimize dua edin" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.