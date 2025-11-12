Şehitlerimizin isimleri ve memleket bilgileri! Eskişehir, Sakarya, Niğde, Konya...

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 kahraman mehmetçik şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin kimlik bilgileri ve görev yaptıkları birimlerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru yola çıkan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü bildirdi. Açıklamada, uçakta 20 personelin bulunduğu belirtilerek, “Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla eşgüdüm içinde başlanmıştır” denildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz - İstanbul

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu - Bursa

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen - Kayseri

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir - Ankara

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan - Eskişehir

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu- Konya

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan - Karabük

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan - Amasya

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş - Sakarya

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan - Niğde

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran - Bodrum Milas

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok - Samsun

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği - Çorum Merkez Yaydiğin köyü

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan - Bilecik

Hava Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca - Kırklareli

Hava Astsubay İlker Aykut - Tekirdağ

Hava Uzman Çavuş Emre Sayın -