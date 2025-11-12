Şehitlerimizin isimleri ve memleket bilgileri! Eskişehir, Sakarya, Niğde, Konya...
Can Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit olan 20 Hava Kuvvetleri şehidimizin isimlerini, rütbelerini ve memleketlerini açıkladı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 kahraman mehmetçik şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin kimlik bilgileri ve görev yaptıkları birimlerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru yola çıkan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü bildirdi. Açıklamada, uçakta 20 personelin bulunduğu belirtilerek, “Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla eşgüdüm içinde başlanmıştır” denildi.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz - İstanbul
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu - Bursa
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen - Kayseri
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir - Ankara
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan - Eskişehir
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu- Konya
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan - Karabük
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan - Amasya
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş - Sakarya
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan - Niğde
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran - Bodrum Milas
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok - Samsun
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği - Çorum Merkez Yaydiğin köyü
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan - Bilecik
Hava Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca - Kırklareli
Hava Astsubay İlker Aykut - Tekirdağ
Hava Uzman Çavuş Emre Sayın -