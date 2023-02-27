"Şehrimizi bilim adamlarıyla yeniden planlayalım"

Kahramanmaraş’ın yeniden imarı noktasında bilim kurulu oluşturulması önerisinde bulunan Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili belediyelerinin değil, bilim kurullarıyla birlikte Kahramanmaraş’ın en az 100-200 yıllık imar planlamasının yapılmasının en doğru davranış olacağını belirtti.

Kahramanmaraş’ta yıkılan binlerce bağımsız bölüm, iş yeri ve yıkılacak olanlarla birlikte konut arzına dikkat çeken Kaçamaz, konut arzının en az yüzde 70’nin şehrin zemini sağlam mahallelerinde kentsel dönüşüm yaparak karşılanabileceğini, aynı zamanda o mahallelerdeki yapıları da güvenli hale getirileceğini, şehir merkezinde ise iş yerleri ile devlet kurumlarının olması gerektiğini söyledi.

Kaçamaz, devamında şunları kaydetti: “Şehrimizin yeniden planlanmasında ODTÜ, Karadeniz Teknik, İstanbul Teknik, Konya gibi başarılı üniversitelerin başarılı akademisyenlerinden oluşan bir bilim kurulu kuralım. Şehrin ekonomisiyle ilgili ekonomik hayıtın gelişimini planlayacak bir şehir plancısı getirelim. Tarihi dokuyu yeniden öne çıkartacak, tarihi dokuyla ilgili şehri planlayacak bir akademisyen getirelim. Tarımsal bölümden anlayan, tarımımızı planlayacak alanında uzman başarılı bir akademisyen getirelim. Kültürel olarak planlayacak, konut olarak planlayacak uzman isimleri bir araya toplayalım. Yani alanında uzman kişiler şehrimizin tüm bölümlerini planlasın. O uzman bilim kurulunun araştırmaları ve önerileri doğrultusunda konutları yapalım, ticaret alanlarını oluşturalım. Hedefimiz bu bilim kurulu topluluğunu bir araya getirip bakanlıkla aynı masaya oturtmak. Bakanlık bünyesinde bilim kurulu ile çalışılarak şehrimizin en az 100 yıllık, 200 yıllık imar planını oluşturmak istiyoruz. İşinin ehli insanlara TMMOB’a bağlı oda temsilcilerinin oluşturduğu Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu olarak çalışmalarına destek olacağız.”

“Şehri taşımayalım, kentsel dönüşüme gidelim”

Kentin bilim kurulunun uzman görüşü doğrultusunda planlanmasını istediklerini dile getiren Kaçamaz, bu planı yaparken de büyük yıkımdan sonra şehirde ihtiyaç olan 60 bin konutu, Mağralı, Yörük Selim, Kuyucak, Saçaklızade, Serintepe, Tekke, Çamlık bölgesi, Fatih, Sakarya gibi mahallelerinde kentsel dönüşüm başlatarak düşük katlı binalar yapabileceğini aktardı.

“60 bin konutun yüzde 70’ini buralarda karşılarız”

Şehri taşımadan konut arzının büyük bir bölümünün çözüleceğini vurgulayan Kaçamaz, “Şehir merkezinde ise ofislerin, ticaret alanlarının ve devlet kurumlarının oluşturduğu alanlar oluşturmamız lazım. Bu afetten ders çıkarmamız lazım, Tomsuklu, Gaffarlı, Önsen gibi yerlerde toplu konut alanları yerine şehir merkezini kesinlikle kaybetmeden şehir merkezini odak alıp yeniden planlamaya öyle gidilmesi lazım.” diye konuştu.