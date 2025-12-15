Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Şehzadeler Belediyesi önündeki resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde Durbay'ın cenazesini hastaneden almaya, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ile Sezgin Tanrıkulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Ünal, Narlıdere Belesite Başkanı Erman Uzun ve sevenleri geldi.

Belediye önünde düzenlenen cenaze töreninde vatandaşlara beyaz lale dağıtıldı. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, Durbay'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ve acılarını kelimelere sığdıramadıklarını söyledi.

"2025 yılı bize pek iyi gelmedi"

Durbay'ın çocukluğunu bildiğini belirten bir vatandaş, "2025 yılı bize pek iyi gelmedi, bütün sevdiklerimizi aldılar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimelere sığdıramıyorum. Üzüntümüz derin" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Denizli: Eksiğim, boşluğa bırakılmış gibiyim

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, törende yaptığı konuşmasında, "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bana içimde fırtınalar koparken sessiz kalmayı, içim ağlarken gülmeyi, canım yanarken mücadele etmeyi sen öğrettin gülüm. Sen savaşçı olarak doğdun, mücadeleci olarak yaşadın ve bir an olsun bükülmeden, dimdik aramızdan ayrıldın. Gülüm, sen kısaca ömrüne unutulmayacak kadar güzel bir hikâye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Asla unutulmayacaksın. Ah gülüm, yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok; eksiğim, boşluğa bırakılmış gibiyim. İyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza gülüm. Seni çok seviyorum, seni çok özleyeceğiz. Rabbim seni cennetinin en köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

Durbay'a "gülüm" diye hitap eden Denizli, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ben size Gülşah Başkanımızı değil, benim gülümü anlatacağım. Bizim gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa, ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü. Gençliğimizin ruhunda o, Manisa’nın parlayan yıldızı oldu. Yıllar geçtikçe hem mücadelemizde yükseldi hem de aynı anda birçok alanda eğitimini tamamladı. ‘Kaç kişiliğin olabilir gülüm?’ diye dalga geçtiğim Gülşah, hastalığından kaynaklanan halsizliğine inat eğitimine devam ettiği hukuk fakültesini bile tamamladı, birçok diplomasına bir yenisini ekledi. Hayallerini kurduğumuzdan çok daha öte günleri birlikte yaşadık. Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olma macerası ve bunun adaylık sürecinde bile yol arkadaşlarını düşünürdü. ‘Lalito Genel Başkanımız Şehzadeler’den aday olmamı arzu ediyor’ diye heyecanla beni aradığında, kendi meselesini kenara koyup ‘Seni nasıl adaylaştırabiliriz?’ diye düşünüyordu. Sanırım kardeşliğimizi en iyi tarif edecek şey de bu olur: Hangi durumda olursa olalım, tüm parti yolculuğumuzda ve hayat yolculuğumuzda bizim önceliğimiz hep diğeri oldu.

"Hastane yatağında yanına uzanıp kollarında ağladığım kaç kemoterapi geçirdik bilmiyorum..."

31 Mart’ta partimizin Türkiye genelindeki zaferinde telefonum susmuyordu ama ben tebrik telefonlarıma cevap vermek yerine, henüz sonuçlar kesinleşmemiş olmasına rağmen gülümü arayıp mutluluk gözyaşlarıyla önce onu tebrik etmiştim. O günlerde Gülşah hasta değildi; bu veda değil de hayallerine yakındı. Sen benim bu hayatta tanıdığım en güçlü kadınlardan birisin gülüm. Hastane yatağında yanına uzanıp kollarında ağladığım kaç kemoterapi geçirdik bilmiyorum ama hepsinin bitişinde büyük bir aşkla, tutkuyla bağlı olduğun memleketinin sokaklarına koştuğunu, belediyenin programlarına gittiğini, sonsuz bağlılık duyduğun Manisa halkının arasına karıştığını ben bilirim. Parmağını kaldıracak hâlin olmadığı zamanlarda bile müthiş bir sorumluluk duygusuyla işinin başında olduğunu da ben bilirim. Kemoterapinin yan etkileri nedeniyle sahneye çıkmadan hemen önce kusup, sahnede devleşen kentinin kadın lideri olduğunu da ben bilirim."

Gökçe Gökçen: Bize bıraktığın mücadele mirası yarım kalmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Şehzadeler Belediyesi önündeki cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bir daha senin gibi bir genç kadının önüne çıkanlar, karşılarında tüm bu kalabalığı görecekler. Ama iyilerin kötülerle mücadelesi bitmeyecek. Senin de bize bıraktığın mücadele mirası yarım kalmayacak. Cumhuriyet için, demokrasi için, kadınlar ve gençler için, iyi insanların düzeni için, senin için çalışacağız Gülşah Durbay. Yoğun bakıma ilk girdiğim gün yüzünde bir acı ifadesiyle 'Hakkını helal et' demiştin. 'Size hakkım helal' demiştin. Varsa sana helal olsun şimdi. Şimdi acıların bitti. İnançlıydın. Mekanın cennet olsun. Yattığın yer incitmesin. Canım Gülşah Durbay. Bana hep 'bacım' derdin. Seni çok seviyorum bacım" dedi.

Manisa Valisi: Rahatsızlığına rağmen sürekli vatandaşa hizmet etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın rahatsızlığına rağmen sürekli vatandaşa hizmet edip bütün kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Annesine, babasına sabırlar diliyorum, bütün sevenlerine sabırlar diliyorum, kendisine uğurlar olsun diyorum. Gerçekten çok iyi bir iz bırakmıştı, iyi bir intiba bırakmıştı" dedi.

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın anma töreninde göz yaşlarını tutamayarak "'Çok acıklı bir hikaye yazdık biz' demiş. En son ağzından çıkan bu. Bu hikayeyi yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi burada bitti. Böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun. Ve bir yerde dursun artık. Gülşah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken alay ediyorlardı bizimle. O alay edildiğimiz şehirde yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar oy verdi. İki oy verdi ya birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdi. Biz altı ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Gülşah Manisa'mızın evladı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarını tutamayarak yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Uzaktan, yakından gelen bütün dostlarımıza bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hepimiz için yine çok zor bir gün. Gerçekten insan hayata atılırken, siyasete atılırken, hele hele bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha altı ay önce hep birlikte kardeşimi, Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçtik, buraya geldik.

"Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı"

Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin hepimizden çok daha iyi bir CHP'li evladı. 2009 yılında ben adayken 21 yaşındaydı bu partide koşturup duruyordu. 2014 yılında rahmetli Muharrem Ekici belediye başkan adayıydı, dişçi Muharrem, Saruhanlı'da. Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Biraz önce Sayın Vali'min dediği gibi yine koşuyordu. Koşa koşa yaşadı. Koşa koşa çalıştı. Ve 2014'te ben büyükşehir adayıydım. Sabahtan öğleye kadar Saruhanlı'da koşardı. Öğleden sonra gelir benle koşardı. Derdim 'Gülşah kızım Saruhanlı'da işini yap.' 'Olur mu Başkanım' derdi. Geçen kendisini işte burada tebriğe geldiğimde hatırlattım bu binayı birlikte gezmiştik 2014'te, o bu binada Gençlik Kolları Başkanı olarak girip kapıları çalıp 'Büyükşehir belediye başkan adayımız Özgür Özel' deyip bu belediyedeki bütün personele beni Gülşah tanıtmıştı. Böyle önden koşar, sokakta veya bir yerde... Bir eliyle birini öper, öbür eliyle ona selam yollar. Bir eliyle uzaktaki birine öpücük atar, onunla tanıştırır bununla bilmem ne yapar. Böyle koşa koşa koşa hepimizin önünde koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için.

"'Çok acıklı bir hikaye yazdık biz' demiş"

Bu kırmızı yelekliler dedikleri şu Manisalılar kimi bilir, kimi bilmez. Birisi Lal, İzmir'de dokuz ya da 10 belediye başkanı kırmızı yelekli, bunlar bizim Gençlik Kollarının yelekleri. Çankaya Belediye Başkanı burada, Gülşah'ın arkadaşı. İzmir'den 9-10 belediye başkanı burada. Tuzla burada, Kadıköy burada. Hepsi CHP Gençlik Kolları'nın neferleri bunlar. Şimdi Türkiye'nin en büyük ve en önemli ilçelerini yönetiyorlar. Bu Gülşah'ın gençlik kollarıyla irtibatı çok tabii, bir de böyle büyük şehirden gençlik kollarıyla sürekli çok yakınlar geliyorlar gidiyorlar. Ağzında bir laf vardır Gülşah'ın, mesela seçimi kaybediyoruz, değerlendirme toplantısı yapıyoruz 'Niye kaybettik' falan. Der ki 'Bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu. O yüzden kazanamadık' derdi. Bu sefer çok heyecanlı hatta Saruhanlı'ya kayıtlı burası çok aklından geçmiyor aAma bizde bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz. Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada bana dedi ki 'Kazanırız Ferdi ağabeyle kazanırız' dedi. Dedim 'Hikayemiz var mı bu sefer?' Dedi ki 'Bu sefer bir hikayemiz' var. 'Genel Başkan'ın memleketini kazanacağız. Bu sefer bu hikayeyi yazacağız Genel Başkanım' dedi. Ben de dedim ki 'Bir hikaye daha yazarız.'

Biz Manisa Belediye Başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden. Dedim ki 'Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız.' 'Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım' dedi. Geçen gün Lal aradı bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor. İkisine de demiş ki 'Çok acıklı bir hikaye yazdık biz' demiş. En son ağzından çıkan bu. Bu hikayeyi yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi burada bitti. Böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun. Ve bir yerde dursun artık. Gülşah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken alay ediyorlardı bizimle. O alay edildiğimiz şehirde yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar oy verdi. İki oy verdi ya birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdi. Biz altı ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Gülşah Manisa'mızın evladı. Hepimizin başı sağ olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız, sağ olun."

CHP törene tam kadro katıldı

Törene Durbay'ın annesi Fatma Durbay, babası Osman Durbay, kız kardeşi Nevsale Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel'in eşi Didem Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, Deniz Yavuzyılmaz, Gökçe Gökçen, Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Karabat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çeşme Belediye Bakanı Lal Denizli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, oyuncu Demet Evgar, birçok partili, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, belediye çalışanları ve Manisalı vatandaş katıldı.

Tören alanına "Kalbimizdesin Gülşah Durbay" pankartı asıldı.

Durbay'ın cenazesi, Şehzadeler Belediye binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camisi'ne götürülmek üzere cenaze arabasına göz yaşları eşliğinde konuldu. Özgür Özel de cenaze arabasına bindi.

Cenaze arabası camiye ulaştı. Burada yapılan Kur’an tilavetinin ardından cenaze namazı kılınacak.

Durbay, Zeyrek için "Ölüm sana hiç yakışmadı" demişti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Ferdi Zeyrek’in ardından şu mesajı paylaşmıştı:

“Ah be abi… Sadece ‘Büyükşehir Belediye Başkanım’ demek tarif etmez seni. Önce yollarımız kesişti, sonra aynı yola yoldaş olduk, abi kardeş olduk, aile olduk. Olmayacakları hep beraber oldurduk. Sen demiştin ‘Güçlü dur, sağlığına bak, iyileş, öyle gel artık. Seni görmeyeceğim bir yerde ben senin yerine de çalışırım. İyileşeceksin ve güzel günler göreceğiz. O zaman daha çok çalışacağız” demiştin. Ölüm sana hiç yakışmadı.”

Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da doğdu. Eğitim hayatına Manisa’da başlayıp 2011’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa’nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Gülşah Durbay bir dönem Gıda Mühendisleri odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesiydi.

Durbay'a Eylül 2024'te kolon kanseri teşhisi kondu. Belediye başkanı Ekim 2024'te kemoterapiye başladı.