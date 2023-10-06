Şeker pancarı tepkisi: Fiyat, çiftçinin taleplerini karşılaşmaktan çok uzak

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şeker pancarı alımı için açıklanan fiyata tepki gösterdi.

Ağbaba, şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şeker pancarının alım fiyatını ton başına bin 855 lira olarak ilan etti. Geçen yıl alım fiyatı ton başına bin 455 lira idi. Alım fiyatındaki artış yüzde 28. Bu fiyat çiftçinin taleplerini karşılaşmaktan çok uzak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre mazottaki yıllık fiyat artışı yüzde 75. Açıklanan fiyat, çiftçinin mazot masrafındaki artışı bile karşılayamayacak düzeyde.

AKP iktidara geldiğinde Türkiye’de şeker pancarı üretimi yapılan alan 3,7 milyon dekardı. AKP’nin uyguladığı yanlış tarım politikaları ile özelleştirmeler sonucu bugün şeker pancarı üretimi yapılan tarım alanı 3 milyon dekara düştü. TÜİK verilerine göre 2020’de 23 milyon ton olan şeker pancarı üretimi, 2022 yılında 19 milyon tona düşmüş. AKP uyguladığı yanlış politikalarla üreticileri piyasanın insafına terk ediyor. Türkiye’de tarım can çekişiyor, çiftçiler üretim yapmayı bırakıyor.

Çocukluğumuzda okullarda hepimize öğretilen bir şey vardı. ‘Türkiye tarımda kendine yeten bir ülke’ derdik. AKP uyguladığı yanlış tarım politikalarıyla Türkiye’yi gıdada dışa bağımlı hale getirdi. 2013’ten 2022 yılına gelinen süreçte şeker ve şekere dayalı ürünlerde ithalat 4,7 katına çıkarak 627 milyon dolara çıktı. 2023’ün ilk 8 ayında şeker ve şeker ürünlerinin ithalatına ödenen para 297 milyon dolar. Çiftçinize destek vermediğiniz sürece ithalata bağımlılık kaçınılmaz olarak artacaktır. Çiftçilerimize vermediğiniz desteği daha fazla ithalat yaparak başka ülkelerin çiftçilerine veriyorsunuz. Bu kabul edilemez.” (ANKA)