Denizli'de korkunç olay: Sekizinci kattan zemine çakıldı
Denizli'de 8'inci kattaki evinin penceresinden zemine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Feci olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşti. 4 yaşındaki Umut Çelik, 14 katlı apartmanın 8'inci katındaki pencereden düştü.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 4 yaşındaki minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e ise sağlık ekipleri müdahale etti.