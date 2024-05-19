Denizli'de korkunç olay: Sekizinci kattan zemine çakıldı

Feci olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşti. 4 yaşındaki Umut Çelik, 14 katlı apartmanın 8'inci katındaki pencereden düştü.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 4 yaşındaki minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e ise sağlık ekipleri müdahale etti.​​​​​​​