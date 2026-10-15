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Sel hasarını devlet karşılar mı (2026)? Trafik sigortası sel hasarını karşılar mı? soruları araştırılıyor. Araçları İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın ardından hasar gören vatandaşlar zararlarını kimin karşılayacağını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle zorunlu trafik sigortasının araçların sel zararını karşılayıp karşılamadığı merak ediliyor. Konuya ilişkin detayları ekonomim.com olarak haberimizde derledik…

SEL HASARINI DEVLET KARŞILAR MI (2026)?

Devlet mevzuat gereği oluşan tüm maddi kayıpları doğrudan ve birebir tazmin etmekle yükümlü olmasa da afetin boyutuna göre geniş kapsamlı acil yardım ve destek mekanizmalarını devreye sokuyor.

Araç sahipleri için ise süreç daha farklı işliyor. Zorunlu Trafik Sigortası sel hasarlarını kapsamazken, zararın tazmini ancak poliçesinde sel teminatı bulunan kaskolar aracılığıyla yapılıyor. Ancak altyapı yetersizliği ve hizmet kusurunun bulunduğu durumlarda araç sahiplerinin ilgili idarelere başvurarak tazminat talep etme hakkı bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların hak kaybı yaşamaması adına hasar anını fotoğraflayarak resmi kurumlara zaman kaybetmeden başvuruda bulunmaları gerektiğinin altını çiziyor.

TRAFİK SİGORTASI SEL HASARINI KARŞILAR MI?

Şiddetli yağışlar ve sel baskınları, araç sahiplerini maddi zararla karşı karşıya bırakırken sigorta teminatlarının kapsamı da yeniden gündeme geliyor. Birçok sürücünün merak ettiği “Zorunlu trafik sigortası sel hasarını karşılıyor mu?” sorusunun yanıtı ise hayır.

Zorunlu trafik sigortası, sigortalı aracın üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedensel zararları belirlenen limitler dahilinde karşılıyor. Ancak aracın sel sularına maruz kalması, su baskını nedeniyle motorunun zarar görmesi veya elektrik sisteminde arıza meydana gelmesi gibi durumlar, zorunlu trafik sigortasının kapsamına girmiyor.

Sel nedeniyle oluşan araç hasarlarının karşılanabilmesi için kasko sigortası önem taşıyor. Ancak her kasko poliçesinin kapsamı aynı olmadığından, sel ve su baskını teminatının poliçede bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, su altında kalan araçların yeniden çalıştırılmaması ve hasar durumunda vakit kaybetmeden sigorta şirketine başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Araç sahiplerinin olası mağduriyetleri önlemek için poliçe şartlarını önceden incelemesi ve teminat kapsamını öğrenmesi öneriliyor.

‘YETERSİZ ALTYAPI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT’ TALEBİ!

Yaşanan su baskınının altyapı eksikliği, yetersiz yağmur suyu tahliye sistemi, tıkalı mazgallar veya gerekli önlemlerin alınmamasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyorsa ilgili kamu kurumlarına başvuru yapılabiliyor. Olayın yaşandığı bölgeye göre belediyeler veya ilgili su ve kanalizasyon idareleri sorumluluk taşıyabiliyor.

Ancak her sel olayında idarenin sorumlu olduğu söylenemiyor. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için altyapıdaki eksiklik ile meydana gelen zarar arasındaki bağlantının ortaya konulması gerekiyor. Yoğun yağışın boyutu, alınması gereken önlemler ve olayın meydana geliş şekli de değerlendirmede önem taşıyor.

Sel nedeniyle aracı zarar gören vatandaşların öncelikle olay yerini ve hasarı fotoğraf veya video ile kayıt altına alması gerekiyor. Hasarın meydana geldiği yerin adresi, olay tarihi, araçtaki zarar, tamir masrafları ve varsa ekspertiz raporu gibi belgelerin saklanması, yapılacak başvurularda önem taşıyor. Bölgede biriken suların tahliye edilemediğini veya mazgalların çalışmadığını gösteren görüntüler de iddianın değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Vatandaşlar, yaşanan olayın araştırılması ve zararlarının karşılanması talebiyle ilgili idareye yazılı başvuruda bulunabiliyor. Başvurunun reddedilmesi veya yasal sürede yanıt verilmemesi hâlinde, olayın niteliğine göre yargı yoluna başvurulması da mümkün olabiliyor. İdari eylemden kaynaklanan zararlar bakımından, dava öncesinde idareye başvuru ve yasal süreler konusunda dikkatli hareket edilmesi gerekiyor.