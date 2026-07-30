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Selahattin Demirtaş bakanlığın özel izni ile Narin Güran'ın babası ile görüşecek

Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş, 31 Temmuz Cuma saat 10:00’da Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek.

Haber Merkezi
ANKA
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Selahattin Demirtaş bakanlığın özel izni ile Narin Güran'ın babası ile görüşecek
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran’ın babası Arif Güran ile görüşecek.

Narin Güran dosyasını avukatlardan edinerek inceleyen Demirtaş’ın, görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Rojin Kabaiş'in ailesiyle de görüşmüştü

Selahattin Demirtaş, 21 yaşında hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile de 5 Temmuz'da görüşmüştü.

Demirtaş, dosyanın aydınlatılacağına inandığını belirterek, "Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz" mesajını vermişti.

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