Selahattin Demirtaş bakanlığın özel izni ile Narin Güran'ın babası ile görüşecek
Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş, 31 Temmuz Cuma saat 10:00’da Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle, Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran’ın babası Arif Güran ile görüşecek.
Narin Güran dosyasını avukatlardan edinerek inceleyen Demirtaş’ın, görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
Rojin Kabaiş'in ailesiyle de görüşmüştü
Selahattin Demirtaş, 21 yaşında hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile de 5 Temmuz'da görüşmüştü.
Demirtaş, dosyanın aydınlatılacağına inandığını belirterek, "Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz" mesajını vermişti.