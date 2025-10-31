  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Selahattin Demirtaş: Kürt-Türk kardeşliği pekiştirilmeden, üstüne Türk-Türk ayrışması eklendi
Takip Et

Selahattin Demirtaş: Kürt-Türk kardeşliği pekiştirilmeden, üstüne Türk-Türk ayrışması eklendi

Dokuz yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş devam eden çözüm sürecindeki eksikliklere dikkat çekti. Demirtaş, CHP'ye yönelik operasyonların yeni ayrışmalara neden olduğunu yazdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Selahattin Demirtaş: Kürt-Türk kardeşliği pekiştirilmeden, üstüne Türk-Türk ayrışması eklendi
Takip Et

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden devam eden çözüm sürecine dair değerlendirmelerini paylaştı. Demirtaş gelecek hafta cezaevinde dokuz yılını dolduracak. 

T24'te "Sürecin muhasebesi: Neler yapabilirdik ya da yapabiliriz?" başlıklı bir yazı kaleme alan Demirtaş, süreçte şu ana kadar terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam ile entegrasyon anlaşmasına varması gibi gelişmeleri, "Bunlar küçümsenecek, hiçleştirilecek adımlar değil. Hepsi de değerli ve tarihi hamleler" olarak nitelendirdi.

Ancak başka birçok adımın atılamadığı veya yanlış kararlar verildiği eleştirisinde bulunan Demirtaş, "Yasadan önce yapılması gereken şey, duyguda birliği sağlamaya yönelik çalışmalardır, bunlar yapılmadı" dedi.

TBMM'de devam eden komisyon: "Dinleme adı altında top çevirmek" 

"Yasa Mecliste değil, toplumda, halkta, millette yapılır; Meclis ise o yasayı norma dönüştürür" diyen Demirtaş, TBMM'de devam eden komisyon toplantılarını "dinleme adı altında top çevirmek" olarak niteledi.

"Kayyım atanmış tek bir belediye bile halka iade edilmedi"

Halk nezdinde süreci pekiştirmek için Kürtçe-Türkçe sözlük basılarak öğrencilere dağıtılması, bazı camilerde Türkçe ve Kürtçe hutbe okunması gibi önerilerini sıralayan Demirtaş, bunlar yapılmamakla birlikte süreci zora sokan başka gelişmeler yaşandığına değinerek şunları ifade etti:

"Muhalefete yönelik ve özellikle CHP'yi hedefe koyan 'mutlak butlan, iptal, tutuklama, kayyım, casusluk, rüşvet' operasyonlarıyla ayrışma iyice derinleştirildi. 30 yıllık hapis cezalarını bitirmiş siyasi mahpuslar, hasta mahpuslar bile cezaevinden çıkamadılar. Kayyım atanmış tek bir belediye bile halka iade edilmedi. Kürt-Türk kardeşliği pekiştirilmeden, üstüne Türk-Türk ayrışması eklendi."

Ekrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyorEkrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyorGündem
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL’ye doğru gidiyor!Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL’ye doğru gidiyor!Ekonomi
Gündem
Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar günü: Kim ne kadar ceza alacak?
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar günü: Kim ne kadar ceza alacak?
Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?
Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?
EGM promosyon ne zaman yatacak? 2025 emniyet maaş promosyonu ne zaman verilecek?
1 Kasım, EGM promosyonları için kritik tarih
Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı
Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı