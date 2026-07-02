Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüşecek

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüşeceği açıklandı.

Demirtaş’ın avukatları görüşmeyi duyurdu:

“Edirne Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüşecektir.

Rojin Kabaiş dosyasının ele alınacağı görüşme öncesinde Demirtaş, hukuki süreci yakından takip edebilmek amacıyla dosyayı kapsamlı şekilde incelemiş, avukatlar tarafından da bilgilendirilmiştir.”

Ne oldu?

Diyarbakır’da yaşayan Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi.

27 Eylül 2024’te yurttan markete gitmek için çıktı; cansız bedeni 18 gün sonra kilometrelerce uzakta bulundu.

Otopsi raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak yer aldı.

İntihar iddialarını reddeden Kabaiş ailesi, soruşturmada “ihmaller” olduğunu savunuyor.

Van ve Diyarbakır Barolarının suç duyurusunun ardından Rojin Kabaiş’in bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA bulunduğu açıklanmıştı. Bu durum dosyada güçlü bir cinsel saldırı ve cinayet şüphesi doğurmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Mayıs’ta Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile bakanlıkta bir araya gelmişti.